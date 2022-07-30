Подоляк: контрнаступление будет креативным и переговоров с Россией быть не может

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в прямом эфире отчитался американцам, что контрнаступление ВСУ будет точечно-креативным.

Также он подчеркнул, что переговоров с Москвой быть не может.

"У нас контрнаступление идет постоянно по разным направлениям. Для минимизации потерь используются дальнобойные РСЗО, они позволяют обескровить снабжение российской армии и потом жёстко проатаковать эти направления. Что сейчас и происходит на херсонском направлении, где есть три моста, через которые идёт снабжение херсонской группировки. Эти мосты будут перебиты, группировка окажется в котле и будет уничтожена", — рассказал советник Зеленского.

Он отметил, что Вооружённые силы Украины воюют "креативно, точечными операциями". ВСУ якобы наносит максимальный ущерб союзным войскам, а наступать будет медленнее, не единым ударным кулаком, а разрозненно.

Пропагандист заявил также, что всё теперь может закончиться выдворением ВС РФ за пределы Незалежной.

"Это будет считаться проигрышем России. Она потерпит крах в своей идеологии и резко уменьшит свое присутствие на глобальном рынке, в том числе и экономически", — подытожил Подоляк.

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