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Пригожин прокомментировал газете The Wall Street Journal удар ВСУ по Еленовке

Силовые структуры » Министерство обороны

ВСУ нанесли удар по изолятору в Еленовке из американских систем HIMARS из-за ошибки разведки, полагает бизнесмен Евгений Пригожин.

Пригожин прокомментировал газете The Wall Street Journal удар ВСУ по Еленовке

В ночь на 30 июля украинская армия подвергла обстрелу из американских реактивных систем изолятор в Еленовке, под завалами которого погибли 50 украинских военнопленных. Утром тела 48 из них удалось достать из-под бетона спасателям. Еще 73 пострадавших военнопленных получают медпомощь, о чем позже сообщило Минобороны РФ.

Украинская военная разведка тут же заявила, что изолятор на самом деле обстреляли бойцы "ЧВК Вагнер" и по приказу Евгения Пригожина. С просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию к предпринимателю обратился корреспондент газеты The Wall Street Journal. Бизнесмен опроверг домыслы журналистов и отметил, что никакого отношения к событиям в Еленовке не имеет и обстрел вели из американских систем HIMARS, принадлежащих ВСУ. Полный текст ответа бизнесмена приводит пресс-служба компании "Конкорд".

"HIMARS в моем распоряжении абсолютно точно нет. Если бы американцы поставляли HIMARS "ЧВК Вагнер", то я бы увидел их в своем огороде, как минимум", — саркастично отметил бизнесмен.

Пригожин предположил, что американские спутники ошибочно приняли скопление людей в военной форме в Еленовке за подразделение ВС РФ. Эти данные передали украинскому командованию, которое не перепроверило информацию. Не исключил он и версии, согласно которой украинское командование решило устранить собственных пленных.

Резюмируя, бизнесмен отметил, что может понять смятение главного разведывательного управления Украины, которое переживает "сложное времена" и пробует американские "фишечки". Но призвал ведомство впредь внимательней относиться к подобной информации.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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