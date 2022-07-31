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Минобороны: российские военные уничтожили гаубицу М777 США и РСЗО "Ураган"

Силовые структуры

Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе специальной военной операции Москвы по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации на территории села Новопавловка Донецкой Народной Республики ликвидировали американскую гаубицу М777.

"В рамках контрбатарейной борьбы в районе Николаевки уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающая машина", — добавили в военном ведомстве.

Ранее в министерстве сообщили о ликвидации 100 солдат ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Также армия России уничтожила 350 боевиков "Кракена"* в Харькове, отметили в МО.

* "Кракен" — подразделение украинского националистического батальона "Азов", деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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