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Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России

Силовые структуры

Украинских журналистов очень удивил тот факт, что жители Артёмовска, главного оплота ВСУ в Донбассе, охотно сообщают позиции боевиков русской разведке.

Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России

В интервью одному из телеканалов член украинского вооруженного формирования рассказал, что горожане в соцсетях пишут точные месторасположения опорных пунктов ВСУ, сообщают координаты тяжёлой техники. Он уверен, что это делается для точного наведения российской артиллерии.

Также корреспондент задал боевику вопрос, собираются ли гражданские покидать Артёмовск или будут в своих домах пережидать атаки союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР.

"Они ждут, когда над городом поднимут российский триколор", — ответил журналисту националист.

Жители Артёмовска не зря считают украинские войска оккупантами. Ранее сообщалось, что вся поставляемая из Киева гуманитарная помощь распределяется среди украинских военных.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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