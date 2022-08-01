Остановить массовые протесты в Европе может только вспышка оспы обезьян

Антироссийская политика государств Евросоюза создала явные предпосылки для массовых беспорядков и бунтов, которые будет весьма тяжело остановить.

Об этом сообщил политолог Александр Асафов.

По его словам, неспособность стран Старого Света решить проблему замещения поставок газа из России привела к росту протестных настроений в Европейском Союзе, а подавить беспорядки можно лишь введением локдауна.

"Я не знаю, на что надеются элиты — на прекращение конфликта на каких-то условиях? Может быть, на новую волну оспы у обезьян, или на какой-то другой штамм”, — предполагает эксперт.

Несмотря на агрессивную антироссйскую риторику, ЕС не решил собственные проблемы с энергоснабжением, а "просто сам себя загнал в тупик”, в интервью изданию "Украина.ру" отметил Асафов.