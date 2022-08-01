Антироссийская политика государств Евросоюза создала явные предпосылки для массовых беспорядков и бунтов, которые будет весьма тяжело остановить.
Об этом сообщил политолог Александр Асафов.
По его словам, неспособность стран Старого Света решить проблему замещения поставок газа из России привела к росту протестных настроений в Европейском Союзе, а подавить беспорядки можно лишь введением локдауна.
"Я не знаю, на что надеются элиты — на прекращение конфликта на каких-то условиях? Может быть, на новую волну оспы у обезьян, или на какой-то другой штамм”, — предполагает эксперт.
Несмотря на агрессивную антироссйскую риторику, ЕС не решил собственные проблемы с энергоснабжением, а "просто сам себя загнал в тупик”, в интервью изданию "Украина.ру" отметил Асафов.
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