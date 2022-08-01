Лайнер со спикером Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси может пытаться сесть на Тайване под предлогом необходимости дозаправки или поломки.
Об этом сообщает издание Global Times.
Автор отметил, что "по-прежнему возможно то, что Пелоси захочет сделать опасный шаг, попытавшись приземлиться на Тайване под предлогом технеисправности или дозаправки", и военные патрули КНР должны находиться в степени готовности.
При этом автор уверен, что если с самолётом американки действительно возникнут проблемы, то Народно-освободительная армия Китая обеспечит Пелоси защиту и даст возможность ей сесть в провинции Хайнань или в других городах, при условии, что борт политика США "будет держаться подальше от китайского Тайваня.
Профессор Народного университета КНР Дяо Дамин уверен, что отсутствие Тайваня в официальной программе поездки Пелоси означает, что она не посмела бросить прямой вызов Пекину. Но не исключается, что политик всё же попытается посетить остров.
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