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Global Times: Самолёт Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки

Силовые структуры

Лайнер со спикером Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси может пытаться сесть на Тайване под предлогом необходимости дозаправки или поломки.

Global Times: Самолёт Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки

Об этом сообщает издание Global Times.

Автор отметил, что "по-прежнему возможно то, что Пелоси захочет сделать опасный шаг, попытавшись приземлиться на Тайване под предлогом технеисправности или дозаправки", и военные патрули КНР должны находиться в степени готовности.

При этом автор уверен, что если с самолётом американки действительно возникнут проблемы, то Народно-освободительная армия Китая обеспечит Пелоси защиту и даст возможность ей сесть в провинции Хайнань или в других городах, при условии, что борт политика США "будет держаться подальше от китайского Тайваня.

Профессор Народного университета КНР Дяо Дамин уверен, что отсутствие Тайваня в официальной программе поездки Пелоси означает, что она не посмела бросить прямой вызов Пекину. Но не исключается, что политик всё же попытается посетить остров.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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