Nikkei Asia: Пентагон стягивает авианосцы к Тайваню на фоне визита Пелоси

Японские журналисты заявили, что американские власти направили самолёты и авианосцы ближе к острову Тайвань. Причиной послужило азиатское турне спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Изначально Пентагон выступал против визита чиновницы, но теперь военные формируют буферную зону для самолёта Пелоси на случай, если она всё же прилетит на Тайвань", — написали в Nikkei Asia.

Ранее тайваньская журналистка сообщила, что американский политик посетит остров во вторник, второго августа. Представители Пекина в свою очередь напомнили о серьёзных последствиях поездки спикера. Также власти Китая подчёркивали готовность защитить суверенитет страны военным путём.