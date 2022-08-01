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Миронов: США готовы взорвать Балканы, чтобы нанести удар по России

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Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов считает, что Соединённые Штаты Америки готовы взорвать Балканы, чтобы нанести удар по России.

Миронов: США готовы взорвать Балканы, чтобы нанести удар по России

По его словам, для спасения киевского режима США могут использовать косовский фактор, потому как Косово является таким же проектом, что и Украина, а руководят там не "местные бандиты, которые называют себя премьерами или президентами, а посол США, он и приказал отработать назад".

"Но команду "фас" отложили, а не отменили. Надо быть готовыми к тому, что, если в Вашингтоне исчерпают все возможности спасти преступный киевский режим, в дело пойдут запасные варианты, в том числе попытка развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию", — заключил политик.

Ранее сообщалось, что НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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