Миронов: США готовы взорвать Балканы, чтобы нанести удар по России

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов считает, что Соединённые Штаты Америки готовы взорвать Балканы, чтобы нанести удар по России.

По его словам, для спасения киевского режима США могут использовать косовский фактор, потому как Косово является таким же проектом, что и Украина, а руководят там не "местные бандиты, которые называют себя премьерами или президентами, а посол США, он и приказал отработать назад".

"Но команду "фас" отложили, а не отменили. Надо быть готовыми к тому, что, если в Вашингтоне исчерпают все возможности спасти преступный киевский режим, в дело пойдут запасные варианты, в том числе попытка развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию", — заключил политик.

Ранее сообщалось, что НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией.