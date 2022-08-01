Хазин о конфликте в Косово: "Придётся забрать Черногорию"

Москва не оставит Белград в случае возможного конфликта в Косово. А Вашингтону данный конфликт невыгоден.

Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил эксперт и политолог Михаил Хазин.

"Кому выгодней всего организовать там сейчас какое-нибудь безобразие? Кто у нас постоянно поджигает ситуацию? Это Великобритания. Почему? Потому что война на Балканах — один из сильнейших аргументов для давления на ЕС. Все прекрасно понимают, что Россия в нынешней ситуации оставить Сербию не может. Значит, придётся брать Черногорию и начинать полномасштабную войну, — отметил экономист.

По его словам, эти проблемы для России, на самом деле выгодны Лондону с его конструкцией "Прибалтика-Польша-Украина". Но если вспыхнет война, то это откроет дополнительный фронт для Вашингтона, а он ещё один фронт может не потянуть, хоть политически ситуацию он контролирует.

"США быстро и чётко закрыли весь конфликт буквально за пару часов", — подчеркнул Хазин.

Он предполагает, что за урегулирование конфликта США потребуют от Сербии свернуть сотрудничество с КНР.