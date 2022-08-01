Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска

Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.

Как пояснил эксперт, после укрепления фронта бои на окраинах Северска приняли позиционный характер, из-за чего возросло значение боевых действий в других городах -Ягодном, Соледаре, Бахмутском.

"То же самое в Артемовске, где после взятия рубежа Клиновое — Покровское фронт подползает к окраинам города, который за последнюю неделю все активнее подвергается ударам", — добавил Рожин в разговоре с "Украиной.ру".

Эксперт рассказал, что на южном от Авдеевки направлении ВС РФ, ДНР и ЛНР также продвинулись вперёд. В этом районе основные обстрелы велись в направлении населённых пунктов Красногоровка и Песок.