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Верещук: эвакуация из Донбасса обязательная, но "принуждать" не будут

Силовые структуры

Несмотря на то, что эвакуация с подконтрольных Киеву территорий ДНР объявлена обязательной, никто не планирует принуждать мирных людей покинуть Донбасс, если они этого не хотят, заявила вице-премьер-министр реинтеграции Украины Ирина Верещук.

Верещук: эвакуация из Донбасса обязательная, но "принуждать" не будут

Кроме того, для тех, кто всё же хочет покинуть территорию ДНР, обнародовали "алгоритм действий":

  • Обратиться на горячие линии Донецкой ВГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами.
  • На основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации.
  • Транспортировка людей происходит поездами и автобусами.
  • Во время поездки помогут оформить справку ВПЛ.
  • По прибытии встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Верещук о том, что с подконтрольных Киеву территорий ДНР намерены эвакуировать более 200 тысяч человек. Как пояснили в правительстве Украины, в большей части населённых пунктов нет тепла и света, что ставит под угрозу жизнь мирных людей.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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