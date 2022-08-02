Верещук: эвакуация из Донбасса обязательная, но "принуждать" не будут

Несмотря на то, что эвакуация с подконтрольных Киеву территорий ДНР объявлена обязательной, никто не планирует принуждать мирных людей покинуть Донбасс, если они этого не хотят, заявила вице-премьер-министр реинтеграции Украины Ирина Верещук.

Кроме того, для тех, кто всё же хочет покинуть территорию ДНР, обнародовали "алгоритм действий":

Обратиться на горячие линии Донецкой ВГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами.

На основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации.

Транспортировка людей происходит поездами и автобусами.

Во время поездки помогут оформить справку ВПЛ.

По прибытии встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Верещук о том, что с подконтрольных Киеву территорий ДНР намерены эвакуировать более 200 тысяч человек. Как пояснили в правительстве Украины, в большей части населённых пунктов нет тепла и света, что ставит под угрозу жизнь мирных людей.