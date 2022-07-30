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Украина намерена эвакуировать из Донецкой области более 200 тысяч человек

Силовые структуры

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объяснила, почему из Донецкой области, находящейся под контролем Украины, эвакуируют более 200 тысяч человек.

Украина намерена эвакуировать из Донецкой области более 200 тысяч человек

Верещук уверена, что население региона необходимо переселить в более безопасные регионы.

"33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная", — рассказала вице-премьер Украины.

Причиной эвакуации, по словам представителя правительства Украины, станет то, Донецкая область в зимний период останется без газоснабжения и, следовательно, без тепла. Она подчеркнула, что в регионе проживают более 50 тысяч детей, которых будут переселять на западную территорию Украины.

Если жители не захотят покидать свои дома, то их не будут принуждать к этому. Гражданам Украины просто дадут подписать соответствующие документы.

В начале июля Верещук призвала граждан покинуть регионы, находящиеся под контролем ВС РФ, так как ВСУ переходит в контрнаступление. Старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг раскритиковал заявления украинских властей, так как они лишили свою армию эффекта внезапности, раскрыв планы по контрнаступлению.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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