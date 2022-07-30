Украина намерена эвакуировать из Донецкой области более 200 тысяч человек

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объяснила, почему из Донецкой области, находящейся под контролем Украины, эвакуируют более 200 тысяч человек.

Верещук уверена, что население региона необходимо переселить в более безопасные регионы.

"33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная", — рассказала вице-премьер Украины.

Причиной эвакуации, по словам представителя правительства Украины, станет то, Донецкая область в зимний период останется без газоснабжения и, следовательно, без тепла. Она подчеркнула, что в регионе проживают более 50 тысяч детей, которых будут переселять на западную территорию Украины.

Если жители не захотят покидать свои дома, то их не будут принуждать к этому. Гражданам Украины просто дадут подписать соответствующие документы.

В начале июля Верещук призвала граждан покинуть регионы, находящиеся под контролем ВС РФ, так как ВСУ переходит в контрнаступление. Старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг раскритиковал заявления украинских властей, так как они лишили свою армию эффекта внезапности, раскрыв планы по контрнаступлению.