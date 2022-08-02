Украина получает от Германии новейшее вооружение, которого нет ещё у самих ВС страны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, некоторые экземпляры даже не введены в эксплуатацию для немецких военных.
Как подчеркнул канцлер, кроме того, ФРГ продолжает направлять и всё "имеющееся оружие" Киеву:
"Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии", — пояснил Шольц Globe and Mail.
Как подчеркнул Шольц, украинские военные проходят всё необходимое обучение, чтобы работать с немецким оружием.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.