Шольц: ФРГ направляет Украине вооружение, которого ещё нет у немецких ВС

Украина получает от Германии новейшее вооружение, которого нет ещё у самих ВС страны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, некоторые экземпляры даже не введены в эксплуатацию для немецких военных.

Как подчеркнул канцлер, кроме того, ФРГ продолжает направлять и всё "имеющееся оружие" Киеву:

системы противотанковой и противовоздушной обороны,

мины,

пушки,

боеприпасы,

самоходные гаубицы,

ракетные системы залпового огня,

зенитные системы,

радарные системы артиллерийской наводки.

"Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии", — пояснил Шольц Globe and Mail.

Как подчеркнул Шольц, украинские военные проходят всё необходимое обучение, чтобы работать с немецким оружием.