Российские силовики: в Службе безопасности Украины происходит раскол

В Службе безопасности Украины (СБУ) наблюдается раскол между сотрудниками, которые сбежали с освобождённых российской армией территорий, а также теми, кто ратует за "чистоту рядов".

Российские силовики узнали о расколе от офицеров СБУ, сообщает РИА Новости. Представитель силовых структур РФ рассказал в интервью агентству, что сотрудников Службы безопасности Украины, которые покинули освобождённые Россией регионы, обвиняют в утрате секретных документов и даже переходе на сторону Москвы.

Помимо этого, он обратил внимание на рост напряжённости и подозрительности между старыми и новыми кадрами в СБУ.

"Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский уволил руководителя СБУ Ивана Баканова. Его отстранили от должности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.