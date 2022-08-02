В Службе безопасности Украины (СБУ) наблюдается раскол между сотрудниками, которые сбежали с освобождённых российской армией территорий, а также теми, кто ратует за "чистоту рядов".
Российские силовики узнали о расколе от офицеров СБУ, сообщает РИА Новости. Представитель силовых структур РФ рассказал в интервью агентству, что сотрудников Службы безопасности Украины, которые покинули освобождённые Россией регионы, обвиняют в утрате секретных документов и даже переходе на сторону Москвы.
Помимо этого, он обратил внимание на рост напряжённости и подозрительности между старыми и новыми кадрами в СБУ.
"Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов", — сказал источник.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский уволил руководителя СБУ Ивана Баканова. Его отстранили от должности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
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