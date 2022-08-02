Баранец об окружении Авдеевки: заткнуть артиллерийские пасти ВСУ

Захват Авдеевки в спецоперации имеет большое значение для российской армии.

Подразделения России и Донбасса на данный момент ведут бои по окружению националистов ВСУ в Авдеевке, сообщил военный эксперт Виктор Баранец.

"Союзники сейчас пытаются провести так называемое тактическое окружение, чтобы окончательно заткнуть артиллерийские пасти украинским войскам… Авдеевка принципиально важна, потому что там по уши зарылся противник. Мы не можем оставить Авдеевку в тылу, потому что оттуда они будут стрелять по нашим тылам”, — цитирует обозревателя Eurasia Daily.

По его словам, проблема освобождения Авдеевки от националистических формирований может быть решена за неделю.