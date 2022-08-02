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Сивков: Россия поможет братьям-сербам оружием, ПВО и ракетами

Силовые структуры

Ситуация в Косово временно улеглась, но мнимое спокойствие никого обмануть не в состоянии. Это отложенная проблема и все прекрасно понимают, кто стоит за обострением конфликта.

Сивков: Россия поможет братьям-сербам оружием, ПВО и ракетами

Обстановка на границе между Сербией и Косово обострилась после того, как Приштина вознамерилась ввести запрет на личные документы, выданные Белградом для сербов, живущих в Косово. Все нововведения планировались с 1 августа.

Очевидцы сообщали о переброске косовского спецназа к границе. Представители США напрямую велели Приштине отложить на месяц свои инициативы, так что конфликт никуда не делся.

В теории Вашингтон — и уж тем более Евросоюз — не заинтересованы в ещё одном обострении на европейском континенте, которое вот-вот выйдет из-под контроля. Но в данном случае Запад получил дополнительный инструмент давления на Белград, занимающий двойственную позицию в отношении России.

А пока сербский президент Вучич одновременно:

  • говорит о принципиальности европейского пути для Сербии;
  • учитывая мнение избирателей, не вводит санкции против Москвы.

Россия поможет Сербии, не вступая в конфликт

Россия в случае обострения ситуации вокруг Сербии будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров.

Эксперты уже задались вопросом, какую помощь (помимо моральной) Россия может оказать Сербии.

"Нужно понимать, что российские самолеты в Сербию даже с министрами не пускают, так что с оружием не пустят точно. А пролёт в независимую Сербию проходит исключительно через страны миролюбивого блока НАТО и их глубоко ассоциированных партнёров", — обсуждают в соцмедиа.

"По ситуации в Косово любое движение России в сторону Сербии будет расцениваться как приглашение к войне. Если Сербия запросит военную помощь у России, тогда-то и начнется прямое столкновение НАТО и РФ, то есть та самая Третья мировая война", — подчеркнули в проекте "Медиастанция".

В принципе очевидно, что в текущей ситуации обострения в Косово жертвы практически неизбежны. Везде, где Запад уничтожил действующее правительство, территории представляют из себя "фейл-стейт" (несостоявшееся государство) — будь то Ливия, Ирак, Афганистан или Сербия. Косово не исключение.

Как пояснил Pravda.Ru действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, Россия однозначно поставит Белграду все, что он попросит.

"Что может дать Россия? Мощную дипломатическую поддержку. Но, помимо этого, возможна и экономическая помощь. Военная поддержка будет оказана путем демонстрации силы в соответствующих районах путем полета самолетов, авиации", — уверен эксперт.

"Уже сейчас не исключается проведение стратегических учений совместно с Вооруженными силами Сербии и Российской Федерации. Отдельным пунктом стоят возможные поставки С-400, С-300 под управлением российских специалистов, которые там могут находиться в качестве инструкторов при сербских военнослужащих. Сербия получит немало боевой техники, в частности, танков и артиллерии. Как — решат специалисты", — добавил он.

"Это может быть очень широкий спектр помощи, который оказажется своеобразным симметричным ответом для Запада, аналогичный тому, как Запад развязал войну против России силами Украины. Причем Сербия — фактически часть ЕС и нужно понимать, что после этого Евросоюз окажется на пороге распада", — считает Константин Сивков.

"А вот удар ракетами ("Калибрами", "Искандерами", X-101, "Цирконами", "Кинжалами") издалека — возможен, но маловероятен. Это может привести к эскалации со стороны НАТО. Тогда уже НАТО может начать бить по нашим войскам на территории Украины. Это очень неприятный момент. Поэтому, я думаю, что до этого дело не дойдет”, — делится он.

Хотя такое развитие событий возможно, если официально Вучич обратится к РФ за помощью и получит согласие, пояснил эксперт.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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