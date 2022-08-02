Шойгу: в ходе спецоперации уничтожены шесть пусковых установок РСЗО HIMARS

В ходе специальной военной операции на Украине российская армия уничтожила шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и более 200 ракет для них. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На селекторном совещании он также добавил, что российские военные за время спецоперации уничтожили 33 американские гаубицы M777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.

Как пояснил министр, бесконтрольные поставки западного оружия Киеву угрожают безопасности региона.

"В результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены шесть пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS", — подчеркнул Шойгу.

Кроме того, руководитель Минобороны России отметил, что за последние две недели украинская армия лишилась 125 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Стингер", 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW.