Кошкин: указ Зеленского — попытка урегулировать отношения с "солдатами удачи"

Изменение положения о службе иностранцев и лиц без гражданства в вооруженных силах всего лишь попытка президента Украины Владимира Зеленского стабилизировать отношения с иностранными наёмниками. Об этом в комментарии Pravda.Ru заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, маловероятно, что после внесения изменений в закон о службе иностранных наёмников в рядах ВСУ, поток последних увеличится, так как есть две составляющие, которые существенным образом влияют на принятия решения.

Так, эксперт отметил, что для иностранцев, в первую очередь, большую роль играет собственная безопасность.

"Для "солдат удачи" всего мира всё-таки важнее безопасность. Оказалось, что те, кто возвращаются, если они возвращаются к себе на родину, в соцсетях пишут, что это какой-то кромешный ад, которого они нигде не видели — ни в Ираке, ни в Сирии, не видели в Афганистане, нигде в горячих точках ничего подобного они не видели", — рассказал он.

Также Кошкин проинформировал, что жалованье в две тысячи долларов за несение службы в рядах ВСУ достаточно призрачная перспектива.

"Потому что, когда они попадают непосредственно на Украину и подписывают уже контракт, там оказывается в лучшем случае 200 долларов, потому что очень большие требования предъявляются к тем, кто прибыл из других государств за деньги выполнять вот эту боевую работу по уничтожению людей, как правило, мирных людей", — пояснил он.

Кроме того, с точки зрения военного политолога, существуют сопутствующие факторы, влияющие на приток иностранных добровольцев, в частности, речь идёт об обеспечении.

"Оказывается, обеспечивают боеприпасами: 10 патронов в лучшем случае дают. Автомат Калашникова — это целая проблема получить. И огневой поддержки нет никакой. В целом, получается, что (добровольцы. — Прим. ред.) пушечное мясо", — заключил он.

Ранее Зеленский изменил положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в вооруженных силах, в частности, наёмника можно будет отстранить от службы не более чем на два месяца, также они получат право на ежегодный оплачиваемый отпуск и пособие на лечение и возможность продления срока службы до десяти лет.