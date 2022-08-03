WarGonzo: союзные силы вошли в Соледар

Проект военкора Семёна Пегова WarGonzo подтверждает, что подразделения союзных войск вошли в населённый пункт Соледар.

Отмечается, что на территории бывшего завода стройматериалов KNAUF ведутся штурмовые действия. Бойцам союзных сил противостоят англоязычные наёмники.

Ранее журналист и блогер Юрий Подоляка сообщал, что союзные войска наконец-то начали атаку на Соледар и Бахмут. Военные 2-го корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики в течение 2 августа продвинулись по восточным окраинам Соледара и подходят к северным, демонстрируя твёрдое намерение взять населённый пункт.