Проект военкора Семёна Пегова WarGonzo подтверждает, что подразделения союзных войск вошли в населённый пункт Соледар.
Отмечается, что на территории бывшего завода стройматериалов KNAUF ведутся штурмовые действия. Бойцам союзных сил противостоят англоязычные наёмники.
Ранее журналист и блогер Юрий Подоляка сообщал, что союзные войска наконец-то начали атаку на Соледар и Бахмут. Военные 2-го корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики в течение 2 августа продвинулись по восточным окраинам Соледара и подходят к северным, демонстрируя твёрдое намерение взять населённый пункт.
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