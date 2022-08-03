Спецназ Росгвардии уничтожил шесть украинских диверсантов в ЛНР

В Луганской Народной Республике уничтожены шесть украинских диверсантов. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По информации ведомства, на территории ЛНР спецназ Росгвардии вступил в бой с диверсионной группой Вооружённых сил Украины (ВСУ). Диверсанты отступили в лесной массив, однако российские бесплотные летательные аппараты (БПЛА) отследили их путь и передали координаты на командный пункт. Затем армейская артиллерия РФ нанесла удар по противнику.

"После артудара спецназовцы досмотрели местность и обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ", — прокомментировали в Росгвардии.

Отмечается, что на территории ЛНР росгвардейцы также нашли переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), гранатомёты, выстрелы ПГ-7, гранаты и тротил.

Ранее стало известно, что Росгвардия уничтожила 13 операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике. Их координаты были выявлены в результате разведки.