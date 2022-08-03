США через полтора месяца дадут Украине ракеты ATACMS для удара по Крыму

Американцы хотят попытаться воплотить в реальность угрозы Киева разрушить Крымский мост. По словам члена Палаты представителей американского конгресса Элиссы Слоткин в WP, поставки ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) одобрены обеими партиями.

Так что Украина получит очередные ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS (дальность поражения до 300 км) примерно через полтора месяца.

Ракеты ATACMS — увы — свободно могут долететь с подконтрольных ВСУ территорий до Крымского моста. Юридическое обоснование поставок сейчас готовится администрацией Белого дома.

Напомним, что президент США Джозеф Байден уже поставил свою подпись под документами о выделении Киеву очередных 550 млн долларов военной помощи. Также американцы оплатят поставки боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 75 тыс. снарядов для артиллерии калибра 155 мм.

Ударное количество боеприпасов Украине пообещали потому, что российские военные нанесли серьезный ущерб уже поставленной ВСУ технике — ракет и пусковых установок HIMARS, гаубиц М777, систем Harpoon. Пентагон, естественно, все опроверг, несмотря на фото и видео уничтожения вооружений.

При этом 23 июля советник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что США не готовы передавать Украине ракеты большой дальности ATACMS. По словам Салливана, Байден категорически не хочет, чтобы Соединенные Штаты двигались бы в направлении Третьей мировой войны.

Российские же военные и власти официально заявили:

удар по Крыму и Крымскому мосту (хоть Киев и считает Крым "своим") — объявление войны России, после чего Украину "застеклят" всеми силами и средствами;

Крым и Крымский мост предельно защищены максимально мощной и эшелонированной системой обороны и ПВО.

"По сути, широко разрекламированный "возврат территорий (не людей, а территорий!) военным путём" по-украински — это долбежка западным оружием до состояния выжженной земли", добавила в своем блоге политолог Юлия Витязева.