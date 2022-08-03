Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские власти решили остановить работу некоторых школ и детских садов, которые находятся в пятикилометровой приграничной с Украиной зоне.
По данным главы российского региона, учебные заведения закрыли в Белгородском и Шебекинском районах, округах Красная Яруга, Грайворон, Борисовка. Несовершеннолетние жители будут посещать другие учреждения, отметил чиновник.
"Вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребёнка и каждого взрослого — безусловный приоритет в нашей деятельности", — отметил политик.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли восемь человек.
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