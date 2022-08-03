Белгородские власти закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские власти решили остановить работу некоторых школ и детских садов, которые находятся в пятикилометровой приграничной с Украиной зоне.

По данным главы российского региона, учебные заведения закрыли в Белгородском и Шебекинском районах, округах Красная Яруга, Грайворон, Борисовка. Несовершеннолетние жители будут посещать другие учреждения, отметил чиновник.

"Вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребёнка и каждого взрослого — безусловный приоритет в нашей деятельности", — отметил политик.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли восемь человек.