Легендарная женщина-командир Армии Донецкой Народной Республики Ольга Качура с позывным "Корса" погибла. Она была командиром реактивного артиллерийского дивизиона.
"Сегодня чёрный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая "Корса"!" — заявил мэр Горловки Иван Приходько.
Командир артдивизиона отмечала, что Донбасс ведёт борьбу не с Украиной, а с нацистским режимом, из-за которого одна часть народа вынуждена идти против другой.
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