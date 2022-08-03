Погибла командир артдивизиона ДНР Ольга "Корса" Качура

Легендарная женщина-командир Армии Донецкой Народной Республики Ольга Качура с позывным "Корса" погибла. Она была командиром реактивного артиллерийского дивизиона.

"Сегодня чёрный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая "Корса"!" — заявил мэр Горловки Иван Приходько.

Командир артдивизиона отмечала, что Донбасс ведёт борьбу не с Украиной, а с нацистским режимом, из-за которого одна часть народа вынуждена идти против другой.