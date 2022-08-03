Военный корреспондент Юрий Котенок предположил две версии гибели полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики, командира реактивного артиллерийского дивизиона Ольги Качуры с позывным "Корса".
По одной из версий трагедия могла случится из-за того, что её машина марки "Нива" могла подорваться на мине в районе населённого пункта Новобахмутовка.
По другой же версии эксперта, это могла быть диверсия со стороны украинских боевиков, а именно, попадание заряда противотанковой ракетной установки (ПТУР).
"Знаю, что укронацисты вели на неё охоту, ей объявляли смертный приговор, не раз угрожали. ДРГ работали по Горловке, по "Корсе". К сожалению, война забрала её. Она ушла от нас", — с грустью заключил он.
Ранее сообщалось, что легендарная женщина-командир армии ДНР Ольга Качура с позывным "Корса" погибла.
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