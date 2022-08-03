Президент Нагорного Карабаха объявил частичную военную мобилизацию

Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян распорядился объявить частичную мобилизацию.

"Президент Республики Арцах подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация", — написали на официальном сайте пресс-службы руководителя региона.

При этом представители Арутюняна не сообщили подробности проведения мероприятий. Текст документа пока не опубликовали.

Ранее сотрудники Минобороны НКР обвинили азербайджанских солдат в нарушении "режима тишины". По информации ведомства, в результате происшествия восемь армянских военных получили ранения, один боец погиб. При этом представители Баку заявили, что столкновение произошло из-за атаки Еревана.