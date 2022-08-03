Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян распорядился объявить частичную мобилизацию.
"Президент Республики Арцах подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация", — написали на официальном сайте пресс-службы руководителя региона.
При этом представители Арутюняна не сообщили подробности проведения мероприятий. Текст документа пока не опубликовали.
Ранее сотрудники Минобороны НКР обвинили азербайджанских солдат в нарушении "режима тишины". По информации ведомства, в результате происшествия восемь армянских военных получили ранения, один боец погиб. При этом представители Баку заявили, что столкновение произошло из-за атаки Еревана.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.