Боец ДНР оценил ситуацию под Донецком: в Мариуполе было проще

Объединённые силы РФ и ЛДНР продолжают продвигаться на севере Донецкой Народной Республики.

Бойцы союзных сил свидетельствуют о работе по Марьинке и Авдеевке, но у националистов там серьёзные линии укрепления.

Об этом сообщил ефрейтор Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов.

По его словам, по тем направлениям воюют и кадровые подразделения ВСУ, и резерв. А эти территории они просто так не отдадут.

"За Авдеевку они будут крепко держаться, там восемь лет строились реальные оборонительные укрепления. Там по-прежнему находится сборная солянка из всех действующих лучших украинских бригад. Даже по мнению моих товарищей, с которыми мы вместе воевали на южном направлении, в Мариуполе было немного проще", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал ополченец.

Селевёрстов отметил, что несмотря на всё, союзные войска двигаются вперёд — Авдеевку берут в кольцо, освобождена часть Марьинки.