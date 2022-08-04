В Херсонской области обнаружили тайник с пулемётами, гранатами и патронами

Силовики обнаружили на территории Херсонской области тайник с двумя пулемётами и боеприпасами. Об этом журналистам сообщили в главном управлении МВД по региону.

В ведомстве пояснили, что сотрудники силовых структур нашли схрон во время оперативно-розыскных мероприятий, которые проходили в Геническом районе.

"Тайник находился в заброшенном здании автокемпинга", — прокомментировали в пресс-службе МВД Херсонской области.

Отмечается, что правоохранители обезвредили растяжку с гранатой РГД-5, а также извлекли из тайника пулемёт КПВТ калибром 14,5 миллиметра, пулемёт ПКТ, свыше двух тысяч патронов калибром 5,45 миллиметра, 17 гранат РГД-5 и 12 пороховых зарядов к выстрелам РПГ-7.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии обнаружили большой схрон оружия боевиков ВСУ в Луганской Народной Республике. В тайниках были противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатомёты и снаряды.