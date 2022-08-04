Сивков: перед взятием Днепропетровска ВС РФ освободят Кривой Рог

В Киеве заявили, что российские войска готовятся к наступлению на город Кривой Рог. Военные эксперты прокомментировали предположения киевского руководства и отметили, что к сообщениям по поводу манёвров в Кривом Роге и Днепропетровске нужно относиться осторожно.

Обозреватель Виктор Баранец полагает, что наступление союзных сил по направлению к Кривому Рогу начнётся только после завершения операции в агломерации Славянск — Краматорск. По его мнению, необходимо обеспечить безопасность Херсона в случае наступления ВСУ со стороны Николаева.

"Зеленский, а потом и министр обороны Украины Алексей Резников заявляли о контрнаступлении на Херсон. До вчерашнего дня всё шло к тому, что именно там грядёт основное сражение", — заявил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Баранец не исключает, что концентрация сил в направлении Кривого Рога является отвлекающим манёвром.

"У меня впечатление, что, концентрируя войска под Кривым Рогом, российский Генштаб решил сорвать задуманное Зеленским наступление на Николаевско-Херсонском направлении, — рассуждает эксперт.

Военный аналитик Константин Сивков отметил, что изначально необходимо освободить Кривой Рог, и только потом Днепропетровск. По его мнению, в ближайшее время линия фронта в регионе может измениться.