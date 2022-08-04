Advance: Косово рискует стать полем для "опосредованной войны" США и России

Хорватский журналист Дориан Марьянович рассказал об опасности роста напряжённости в Косово. По мнению публициста, из-за ухудшения ситуации может возникнуть столкновение крупнейших армий мира.

"Возможен вариант, при котором вмешаются более мощные державы и превратят регион в ещё одно поле "опосредованной войны", — подчеркнул автор статьи, слова которого приводит Advance.

В СМИ допустили, что конфликт в Косово будет похож на столкновение государств во время холодной войны. В этот период Вашингтон и Москва сражались через третьи страны, пояснили в издании. По словам Марьяновича, Косово рисует стать местом для аналогичного противостояния.

Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко обвинил Евросоюз и Штаты в провоцировании конфликта между Косово и Сербией. По мнению дипломата, западные лидеры таким образом хотят принудить республику присоединиться к антироссийским санкциям.