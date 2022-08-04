РСЗО "Ураган" наносит удары по позициям ВСУ в Донбассе

Вооружённые силы РФ и бойцы народных республик продолжают проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Среди боевого арсенала союзных войск — реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган".

РСЗО "Ураган" обрушивает мощь на позиции ВСУ в Донбассе

Издание "Русская весна" публикует видеокадры, демонстрирующие работу боевой установки. Военнослужащие 2-го армейского корпуса ЛНР наносят удары с применением РСЗО "Ураган" по позициям противника в зоне проведения операции.

"За вас, за нас и за Донбасс!" — говорят бойцы на фоне нанесения огневого поражения по позициям Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось о начале позиционных боёв в районе Харькова.