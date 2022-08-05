MKD: Северная Македония тайно передала украинской армии четыре Су-25

Северная Македония тайно передала Киеву четыре штурмовика Су-25 на безвозмездной основе. Об этом сообщает портал MKD.

В материале отмечается, что представители Минобороны страны пока не комментировали эту информацию. По данным портала, передача самолётов Су-25 Вооружённым силам Украины (ВСУ) не повлияет на боеспособность македонской армии.

Уточняется, что эти штурмовики Северная Македония приобрела у Киева в 2001 году, а в 2004-м страна намеревалась продать их или модернизировать по стандартам НАТО, однако планы не удалось реализовать.

"Военные самолёты Су-25, которые Македония купила у Украины во время конфликта в 2001 году за четыре миллиона евро, на днях были переданы Киеву в дар", — подчёркивается в статье.

Су-25 — советский штурмовик, который предназначен для поддержки сухопутных войск и уничтожения объектов с заданными координатами в любых метеоусловиях.