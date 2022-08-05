ВС РФ нанесли удары "Искандерами" по целям в районе Чугуева под Харьковом

Российские военные в ночь с 4 на 5 августа нанесли несколько ударов по объектам ВСУ, расположенным в районе Чугуева Харьковской области.

Как сообщает "Русская весна", Вооружённые силы России использовали для поражения целей ракеты "Искандер". По информации издания, в общей сложности не меньше четырёх ракет ударили по объектам украинских националистов.

Отмечается, что армия РФ осуществила как минимум три серии ракетных ударов в тёмное время суток.

В конце июля российские военные с помощью "Искандеров" поразили боевые цели в Харьковской области. Из-за детонации на складах военной техники ВСУ начались пожары.

"Искандер" — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов, которые были разработаны научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Коломне Московской области. Эти комплексы часто используют для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.