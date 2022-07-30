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Ракеты ОТРК "Искандер-М" ВС РФ уничтожили военные цели в Харькове и области

Силовые структуры

Продолжается демилитаризация военных целей в Харьковской области. Сообщается об ударе пятью ракетами ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) "Искандер-М" , в результате которых начались пожары из-за детонации на складах военной техники. Места дислокации теробороновцев и националистов поражены. Данными силами на территории Харьковщины доукомплектовывали ВСУ личным составом из различных регионов Украины, сообщает "Военное обозрение".

Глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал Михаил Мизинцев сообщал, что военнослужащие украинской армии стали часто использовать учебные заведения в качестве пункта дислокации. Вокруг объектов ВСУ минируют территории.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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