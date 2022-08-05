Сладков: генералы США управляли ударами по Донецку во время похорон Качуры

США полностью причастны к нападению на Донецк во время церемонии прощания с Ольгой Качурой.

Американским спецслужбам известны месторасположения военных и журналистов в Донецкой Народной Республике.

По мнению военного корреспондента и журналиста Александра Сладкова, именно генералы США причастны к атаке — они контролируют огневую мощь артиллерии ВСУ, передавая оперативные данные.

"Американские генералы, которые контролируют огневую мощь украинской артиллерии, наносят удары по центру Донецка”, — пишет военкор в своём аккаунте мессенджера.

Напомним, в результате ударов погибло пять человек, еще шесть человек получили ранения. Не уточняется, какое оружие было использовано при ударе по столице ДНР, а сам Киев цинично заявил, что обстреляли Донецк сами ополченцы и ВС РФ.

"Может этот обстрел ускорит наше понимание: мы, россияне, одни, без реальной поддержки бьёмся с коллективным Западом, как в 1941", — подытожил Сладков.