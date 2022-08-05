Союзные силы добились значительного успеха в Донбассе, вытеснив противника с хорошо укреплённых позиций в районе Донецка. Потеря региона для Украины вызовет волну массового недовольства руководством страны в ВСУ, что создаёт угрозу военного переворота или того, что Зеленский сбежит сам. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов.
Эксперт в интервью "Украине.ру" отметил, что союзные силы оказывают огневое давление на фронте от Соледара до Марьинки днём и ночью, и продвигаются вперёд. Поэтому главком ВСУ Валерий Залужный потребовал от президента Владимира Зеленского срочно возвращать войска с Херсонского направления, заявив, что иначе Донбасс будет потерян.
К серьёзным успехам Кнутов отнёс и рост количества уничтоженных бойцов ВСУ, численность которых дошла до 700-900 человек. С точки зрения любой страны уничтожение до 1000 солдат в день это катастрофические потери, добавил собеседник издания.
"Именно поэтому Зеленский вынужден был сказать, что на "востоке ад". Потому что у него есть реальная картина, а не та, которую рисует Арестович для обывателей. И этот ад для ВСУ будет только усиливаться", — заключил аналитик.
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