Бизнесмен Пригожин ответил на слухи о вербовке заключенных в "ЧВК Вагнера"

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слухи о его визитах в колонии России якобы для того, чтобы привлекать заключенных к участию в боевых действиях на территории Украины в составе "ЧВК Вагнера".

Запрос пресс-службе компании "Конкорд" поступил от издания "Верстка". Журналисты поинтересовались, правдива ли указанная информация о колониях. Бизнесмен поделился прошлым опытом пребывания в российских колониях.

"Да, от вас ничего не скрыть. С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях с 1979 по 1990 год. Все уже не вспомнить, прошло 40 с лишним лет. Но точно был в ленинградских колониях, в Коми, в Вятлаге", — ответил бизнесмен.

Он также добавил, что многие россияне побывали в тюрьмах. Некоторые из граждан страны "пропали", а некоторые теперь работают "на благо своей страны".

"У нас на Руси традиция такая, если мальчик безобразничает — через наказание сделать из него мужчину, а у вас пиндосов — сделать из него женщину", — резюмировал предприниматель.