Китай прекратил военное сотрудничество с США из-за визита Пелоси на Тайвань

В МИД Китая сообщили, что запланированные переговоры представителей министерств обороны Штатов и КНР не состоятся. Также в Пекине заявили об отказе от диалога с Вашингтоном в этой области из-за поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Вместе с этим на официальном сайте внешнеполитического ведомства написали, что китайские власти отказываются работать с американскими коллегами в сферах

обеспечения безопасности на море,

климатических изменений,

нелегальной миграции,

уголовно-правовой помощи,

контроля за наркотиками.

Ранее в КНР пообещали ввести санкции против Пелоси и её родственников. По мнению китайских политиков, она нарушила суверенитет страны.