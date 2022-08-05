В МИД Китая сообщили, что запланированные переговоры представителей министерств обороны Штатов и КНР не состоятся. Также в Пекине заявили об отказе от диалога с Вашингтоном в этой области из-за поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
Вместе с этим на официальном сайте внешнеполитического ведомства написали, что китайские власти отказываются работать с американскими коллегами в сферах
Ранее в КНР пообещали ввести санкции против Пелоси и её родственников. По мнению китайских политиков, она нарушила суверенитет страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея предложила РФ военную помощь.