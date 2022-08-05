Алехин о проблеме ВСУ в Донбассе: новое натовское или знакомое советское оружие

По словам военного обозревателя Геннадия Алехина, у украинских войск в Донбассе встала проблема, связанная с выбором оружия.

Эксперт считает, что натовское вооружение, в частности, новые американские РСЗО HIMARS не смогут закрыть все потребности ВСУ, их недостаточно для успешного ведения боевых действий.

"А как новое освоить? Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию. На каком-то участке фронта будут действовать несколько таких установок. Но и мы нашли противодействие. Да, головную боль нам это приносит. Но и украинцы воюют на советских образцах", — сказал Алехин в разговоре с "Украиной.ру".

Помимо проблем с оружием, у ВСУ есть большие сложности с нехваткой военнослужащих, поэтому Киев вынужден объявить об очередном этапе мобилизации.