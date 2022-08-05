Армия Израиля объявила о начале операции "Рассвет" в секторе Газа

Представители армии Израиля сообщили о начале операции "Рассвет". Её целью является уничтожение террористической группировки "Исламский джихад"* на территории сектора Газа.

"В настоящее время израильские военные наносит удары по региону", — подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.

Вместе с этим власти страны ввели чрезвычайное положение в районах, которые находятся рядом с сектором Газа.

* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.06.2006 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ