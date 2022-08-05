Представители армии Израиля сообщили о начале операции "Рассвет". Её целью является уничтожение террористической группировки "Исламский джихад"* на территории сектора Газа.
"В настоящее время израильские военные наносит удары по региону", — подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.
Вместе с этим власти страны ввели чрезвычайное положение в районах, которые находятся рядом с сектором Газа.
* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.06.2006 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея предложила РФ военную помощь.