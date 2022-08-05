Sohu: российский Су-57 — лучшая машина ВКС РФ, недооценённая в США

Истребитель пятого поколения Су-57 — лучшая машина ВВС РФ на данный момент, которую ошибочно недооценивают американцы.

Об этом сообщает китайская газета Sohu.

Су-57 — это многоцелевой стелс-истребитель. Данную машину сейчас модно сравнивать с F-22 (США), и она имеет немало преимуществ. Например, хорошая маневренность, короткая дистанция взлета и посадки и сверхзвуковой полет.

"Если изначально внешнему миру казалось, что малозаметность Су-57 является его самой большой слабостью, то сейчас она перестала быть проблемой”, — говорится в статье.

Автор подчёркивает, что благодаря ударному потенциалу истребителя, он может атаковать сразу восемь целей с расстояния 400 км. Причём атакует самолёт и воздушные, и наземные цели.

"Для этого истребителя российские инженеры разработали более десятка новых видов оружия и различных ракет. Конструкторы применили уникальные технологии при создании этой машины”, — подытожило издание.