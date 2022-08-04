Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Боец ДНР оценил ситуацию под Донецком: в Мариуполе было проще
Ходарёнок: контрнаступление ВСУ на Херсон и юг в целом — официально всё
The Guardian: Британию ждёт "астрономическая" инфляция и затяжная рецессия
Замглавы МИД Польши Яблонский: ракета ВС РФ упала в 15 км от польской границы
Amnesty International обвинила Киев в нарушении законов ведения войны
Украинские военные за час дважды обстреляли Донецк
Армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
Шейнин: "Зеленский — подлый и обезумевший ставленник и марионетка англосаксов"
Военкор Поддубный: Киев отправил на передовую 600 человек за трое суток

Однодвигательный истребитель Checkmate получит комплекс связи от Су-57

Силовые структуры

Новый российский истребитель Checkmate получит комплекс связи от самолёта Су-57.

Однодвигательный истребитель Checkmate получит комплекс связи от Су-57

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской госкомпании холдинг "Росэлектроника”.

"Комплекс связи планируется установить и на перспективный истребитель Checkmate. При этом ряд технологических решений позволит снизить стоимость оборудования, сохранив высокую эффективность системы связи”, — заявили в государственной корпорации.

Ранее в "Росэлектронике” сообщали, что испытания модернизированного комплекса связи для истребителей пятого поколения Су-57 начнутся осенью текущего года, а опытный образец уже находится в производстве.

Сам комплекс связи разрабатывает научно-производственная компания "Полёт” холдинга "Росэлектроника” (Госкорпорация Ростех).

Напомним, дебют легкого тактического одномоторного самолёта Checkmate, разработанного компанией "Сухой”, состоялся на авиасалоне МАКС-2021. В Checkmate воплощены все самые современные разработки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
MT: США готовятся к удару сверхзвуковым оружием Китая и России по городам

Соединённые Штаты обеспокоены активными разработками гиперзвукового оружия в Китае и России.

MT: США готовятся к удару сверхзвуковым оружием Китая и России по городам
Тайвань и США уже столкнулись с первыми неприятностями после визита Пелоси
Мир. Новости мира
Тайвань и США уже столкнулись с первыми неприятностями после визита Пелоси
Мир. Новости мира
Сенатор Климов: Вашингтон опасается бегства Зеленского с политсцены
Силовые структуры
Новый беспилотник "Алмаз-Антея" поможет российской армии на Украине
Любовь Степушова Болгария вернётся к поставкам газа из России, иначе "голод и холод" Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Армия ДНР вышла к Авдеевке по минному полю: ВСУ не ожидали от нас такой наглости
Мир. Новости мира
Военные РФ захватили под Херсоном легендарный украинский "кавуноносец"
США через полтора месяца дадут Украине ракеты ATACMS для удара по Крыму
Силовые структуры
США через полтора месяца дадут Украине ракеты ATACMS для удара по Крыму
Последние материалы
Боец ДНР оценил ситуацию под Донецком: в Мариуполе было проще
Ходарёнок: контрнаступление ВСУ на Херсон и юг в целом — официально всё
The Guardian: Британию ждёт "астрономическая" инфляция и затяжная рецессия
Замглавы МИД Польши Яблонский: ракета ВС РФ упала в 15 км от польской границы
Amnesty International обвинила Киев в нарушении законов ведения войны
Украинские военные за час дважды обстреляли Донецк
Армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
Шейнин: "Зеленский — подлый и обезумевший ставленник и марионетка англосаксов"
Военкор Поддубный: Киев отправил на передовую 600 человек за трое суток
Запад больше не поможет: Зеленский просит о "прямых переговорах" с Си Цзиньпином
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников