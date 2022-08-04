Однодвигательный истребитель Checkmate получит комплекс связи от Су-57

Новый российский истребитель Checkmate получит комплекс связи от самолёта Су-57.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской госкомпании холдинг "Росэлектроника”.

"Комплекс связи планируется установить и на перспективный истребитель Checkmate. При этом ряд технологических решений позволит снизить стоимость оборудования, сохранив высокую эффективность системы связи”, — заявили в государственной корпорации.

Ранее в "Росэлектронике” сообщали, что испытания модернизированного комплекса связи для истребителей пятого поколения Су-57 начнутся осенью текущего года, а опытный образец уже находится в производстве.

Сам комплекс связи разрабатывает научно-производственная компания "Полёт” холдинга "Росэлектроника” (Госкорпорация Ростех).

Напомним, дебют легкого тактического одномоторного самолёта Checkmate, разработанного компанией "Сухой”, состоялся на авиасалоне МАКС-2021. В Checkmate воплощены все самые современные разработки.