Новый российский истребитель Checkmate получит комплекс связи от самолёта Су-57.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской госкомпании холдинг "Росэлектроника”.
"Комплекс связи планируется установить и на перспективный истребитель Checkmate. При этом ряд технологических решений позволит снизить стоимость оборудования, сохранив высокую эффективность системы связи”, — заявили в государственной корпорации.
Ранее в "Росэлектронике” сообщали, что испытания модернизированного комплекса связи для истребителей пятого поколения Су-57 начнутся осенью текущего года, а опытный образец уже находится в производстве.
Сам комплекс связи разрабатывает научно-производственная компания "Полёт” холдинга "Росэлектроника” (Госкорпорация Ростех).
Напомним, дебют легкого тактического одномоторного самолёта Checkmate, разработанного компанией "Сухой”, состоялся на авиасалоне МАКС-2021. В Checkmate воплощены все самые современные разработки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Соединённые Штаты обеспокоены активными разработками гиперзвукового оружия в Китае и России.