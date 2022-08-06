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ВСУ применили по Донецку новые снаряды для максимального количества жертв

Силовые структуры

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские снаряды спускаются на парашютах и на высоте около 50 метров от земли взрываются.

"В Кировском районе (пос. Планы) зафиксированы прилёты новых снарядов. Они спускаются на красных парашютах, на высоте приблизительно 50 метров от земли взрываются. При взрыве разлетаются мелкие поражающие элементы", — сообщил он.

Предположительно, это израильские снаряды M454 S-HE (суперфугасные), которые имеют калибр 155 мм и совместимы со стандартными орудиями НАТО.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские националисты выпустили по Донецку два реактивных снаряда из РСЗО "Ураган”. Снаряды реактивных систем залпового огня были оснащены противопехотными минами "Лепесток”.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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