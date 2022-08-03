ВСУ снова ударили по Донецку ракетами “Ураган” с минами “Лепесток”

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские националисты утром 3 августа выпустили по Донецку два реактивных снаряда из РСЗО "Ураган”.

Снаряды реактивных систем залпового огня были оснащены противопехотными минами "Лепесток”. Ударили бандеровцы по Кировскому району.

"Имеются данные об обстреле со стороны украинских вооруженных формирований по направлению 08.35 (по московскому времени) — поселок Карловка — город Донецк (Кировский район): два реактивных снаряда БМ-27 "Ураган” (оснащены противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток”)", — сообщает СЦКК ДНР.

ПФМ-1 "Лепесток” — это противопехотная фугасная мина. Она срабатывает, когда человек наступает на неё. ПФР-1 устанавливают на землю при помощи дистанционного минирования. Особая опасность "Лепестков” заключается в том, что мину сложно заметить в траве, а также распознать взрывоопасный предмет из-за необычной формы.