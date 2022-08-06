Боец 1-го армейского корпуса НМ ДНР с позывным Рэмбо сообщил о том, как жестоко обходятся с военнопленными боевики "Правого сектора"*. По его словам, украинских пленных во время обмена передают "сытыми и целыми", в то время как побывавшие в плену у боевиков возвращаются калеками.
"Плохо то, что мы им отдаём целых ребят: холёных, откормленных, он выходит, здоровается, обнимается… А наших ребят калеками возвращают", — говорит Рэмбо в видеоролике, опубликованным "Известиями".
Он отмечает, что солдатам приходится сражаться с "нелюдями".
"Человек не может такое делать, так издеваться над другим человеком", — добавил он.
По словам бойца, в состав группировки входит также так называемый отряд "единорожки", в личном составе которого есть боевики-гомосексуалисты.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ
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