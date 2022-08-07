Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
19FortyFive: российские "Калибры" — главные конкуренты американских Tomahawk
В Донбассе обнаружили остатки противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
Певец Иракли вместо "Лондон-Париж" спел "Волга-Иртыш": название неполиткорректно
Новая медаль "За оборону Украины" напоминает свастику
Медведев похвалил солиста Pink Floyd, назвавшего Байдена "военным преступником"
Подоляк: когда Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой
В Госдуме назвали "выстрелом в ноги" отказ Латвии от выдачи виз россиянам
"Отважные" дают боевикам ВСУ последний шанс сдаться
Конгресс США назвал поставки оружия Киеву аферой

Кедми про применение ядерного оружия РФ: нет достойных целей

Силовые структуры

Экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми считает, что для применения ядерного оружия России нет достойных целей не только на территории Украины, но и даже в Европе.

Кедми про применение ядерного оружия РФ: нет достойных целей

"Нечего уничтожать. Потому что ядерное оружие необходимо против ядерного оружия, угрожающего государству. Для того, чтобы уничтожать цели сегодня не нужно ядерного оружия", — приводит его слова "Военное дело".

По мнению эксперта, на сегодняшний день есть гораздо перспективное, инновационное, гиперзвуковое оружие.

"Высокоточное оружие с гиперзвуковой скоростью обладает намного большим эффектом без сопутствующих проблем ядерного оружия", — уверен он.

В качестве примера, Кедми привёл гиперзвуковой российский ракетный комплекс "Авангард".

"Если, допустим, "Авангард" без ядерного заряда упадет как он есть на какую-нибудь цель, то эффект будет сильнее, чем от ядерного оружия", — подчеркнул он.

Также экс-руководитель "Натив" напомнил о применении на Украине ракеты "Кинжал".

"Кинжал" уничтожил подземные складские помещения возле Львова, которые были созданы во время Советского Союза для хранения термоядерных зарядов. Он был построен так, этот бункер, эти огромные сооружения, что они должны были выдержать удар ядерным оружием. То есть одна ракета без ядерного заряда превратила все это в пыль", — заключил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Causeur: соотношение сил на Украине оказалось почти равным, но ВС РФ побеждают

Французские СМИ признали превосходство российской армии на Украине.

Causeur: соотношение сил на Украине оказалось почти равным, но ВС РФ побеждают
Ходарёнок: тактика "огневого вала" ВС РФ проломила укрепления ВСУ под Донецком
Силовые структуры
Ходарёнок: тактика "огневого вала" ВС РФ проломила укрепления ВСУ под Донецком
Мир. Новости мира
В Европарламенте призвали иначе взглянуть на Гитлера: "Он воевал против русских"
Военные новости
Новейшие российские ЭМИ-пушки озадачили западных военспецов
Любовь Степушова Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Forbes: две из шести танковых бригад ВСУ существуют только на бумаге
Силовые структуры
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Галкин на концерте в Юрмале пошутил про Симоньян: "Через два часа умрёт"
Общество
Галкин на концерте в Юрмале пошутил про Симоньян: "Через два часа умрёт"
Последние материалы
Медведев похвалил солиста Pink Floyd, назвавшего Байдена "военным преступником"
Подоляк: когда Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой
В Госдуме назвали "выстрелом в ноги" отказ Латвии от выдачи виз россиянам
Охота на ведьм в Николаеве - это не только зачистка нелояльных, но и военная уловка
"Отважные" дают боевикам ВСУ последний шанс сдаться
Конгресс США назвал поставки оружия Киеву аферой
Снижение тарифов ЖКХ на освобождённых территориях поставили в вину России
Госдеп сотоварищи дали Зеленскому выбор: катастрофа или трибунал
The Sunday Times: власти попросили британцев не задерживаться в душе
Соледар: завод KNAUF полностью перешёл под контроль союзных сил
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников