Кедми про применение ядерного оружия РФ: нет достойных целей

Экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми считает, что для применения ядерного оружия России нет достойных целей не только на территории Украины, но и даже в Европе.

"Нечего уничтожать. Потому что ядерное оружие необходимо против ядерного оружия, угрожающего государству. Для того, чтобы уничтожать цели сегодня не нужно ядерного оружия", — приводит его слова "Военное дело".

По мнению эксперта, на сегодняшний день есть гораздо перспективное, инновационное, гиперзвуковое оружие.

"Высокоточное оружие с гиперзвуковой скоростью обладает намного большим эффектом без сопутствующих проблем ядерного оружия", — уверен он.

В качестве примера, Кедми привёл гиперзвуковой российский ракетный комплекс "Авангард".

"Если, допустим, "Авангард" без ядерного заряда упадет как он есть на какую-нибудь цель, то эффект будет сильнее, чем от ядерного оружия", — подчеркнул он.

Также экс-руководитель "Натив" напомнил о применении на Украине ракеты "Кинжал".

"Кинжал" уничтожил подземные складские помещения возле Львова, которые были созданы во время Советского Союза для хранения термоядерных зарядов. Он был построен так, этот бункер, эти огромные сооружения, что они должны были выдержать удар ядерным оружием. То есть одна ракета без ядерного заряда превратила все это в пыль", — заключил он.