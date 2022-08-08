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Инструктор Мэтт Роу: из 100 новых солдат ВСУ оружие в руках держали два человека

Силовые структуры

Наёмник ВСУ из Австралии пожаловался, что Киев присылает в Донбасс неподготовленных людей. По словам Мэтта Роу, это причина тяжёлых потерь среди новобранцев.

Инструктор Мэтт Роу: из 100 новых солдат ВСУ оружие в руках держали два человека

Помимо того, что украинские власти не могут справиться с коррупцией в рядах ВСУ, а значит снабжение в украинской армии оставляет желать лучшего, на передовую присылают абсолютно необученных солдат. Об этом рассказал австралийский наемник "Грузинского национального легиона" на Украине Мэтт Роу британскому изданию The Guardian.

Как пояснил корреспондентам боевик, он не смог пройти отбор в "Интернациональный легион" ВСУ, так как не имел достаточного боевого опыта. По примеру других иностранцев он присоединился к "Грузинскому национальному легиону", где стал выполнять функции военного инструктора.

Роу рассказал, что украинские военкоматы присылают в Донбасс мобилизованных мужчин, не интересуясь их реальным боевым опытом.

"Спрашиваешь 100 человек: "Кто стрелял из винтовки", поднимаются две руки", — приводит издание слова наёмника.

Этот факт, по словам австралийца, является главной причиной того, что украинские новобранцы на востоке страны несут чудовищные потери.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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