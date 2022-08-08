Стремоусов: ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне

Украинская армия вновь нанесла удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Об этом журналистам рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) повредили технику строителей, которые занимались восстановлением переправы после предыдущей атаки. Он напомнил, что возобновить движение по мосту планировалось с 10 августа, однако теперь дату запуска придётся перенести.

"На мосту есть очередные дыры, нужно латать, будем делать", — пояснил Стремоусов.

Представитель ВГА также уточнил, что в результате удара ВСУ сгорело оборудование для ремонта сооружения, в том числе бетономешалка.

В конце июля украинские боевики уже наносили удары по Антоновскому мосту. Власти Херсонской области тогда сообщали, что в общей сложности ВСУ выпустили 10 снарядов из различных артиллерийских систем.