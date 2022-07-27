У въезда на мост в Херсоне образовалась длинная пробка из машин после атаки ВСУ

После ракетной атаки ВСУ власти Херсона перекрыли Антоновский мост. Рядом с ним образовалась длинная пробка из автомобилей.

Как сообщает корреспондент "Звезды" с места событий, журналистов отказались пропускать через мост после обстрела со стороны украинских войск.

"Разворачиваются в том числе и военные машины. Администрация говорит, что мост не пострадал, но сейчас туда временно никого не пускают", — отметил сотрудник телеканала.

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил в интервью РИА Новости, что движение по Антоновскому мосту действительно перекрыли. По его словам, сооружение будет отремонтировано. Он также подчеркнул: украинские боевики выпустили свыше 10 снарядов из различных артиллерийских систем, большую часть из них отразили средства ПВО.

Ранее представитель ВГА заявил, что Антоновский мост цел. Стремоусов убеждён: Киев решился на атаку, чтобы заставить мирных жителей покинуть Херсонскую область.