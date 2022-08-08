Баранец: Зеленский выставляет Залужного идиотом и бездарностью

Глава ВСУ Валерий Залужный недавно в докладе заявил, что ситуация на фронте "хуже”, чем он ожидал.

Это говорит о разногласиях в киевской власти, сообщил полковник армии в отставке, военный обозреватель "МК” Виктор Баранец.

По его мнению, Владимир Зеленский специально главнокомандующего ВСУ выставляет "дураком”, поскольку доклад возмутил Зеленского.

Конфликт между президентом и командующим армией Украины назревал давно. Например, при организации "идиотской атаки” на остров Змеиный, когда погибло 60 человек, Залужный заявил прессе, что не имеет отношения к операции, одобренной Зеленским и разработанной Лондоном.

"Залужный и Зеленский грызутся как кошка с собакой. Ссора обострилась, когда защитники теробороны, стали сотнями гибнуть под Днепропетровском. Залужный предлагал вывести кадры, которые уже воевали и имели опыт войны, оставив новобранцев, ведь они не заслуживают сочувствия. Но Зеленский сказал: стоять до конца… В результате сложилась парадоксальная ситуация…” — отметил аналитик.

По его словам, украинский президент сознательно подставил командующего ВСУ. Цель — сместить его с должности.

"Возможно, в данном случае решили выставить дураком только Залужного. Компетентный Киев говорит о том, что обещанная Зеленским контратака станет поводом для снятия главнокомандующего в случае его неудачи", — подчеркнул Баранец.

Он отмечает, что теперь остаётся ждать. Зеленскому надо назвать генералов бездарностями, чтобы объяснять потери.

"Это говорит о кризисе во всей украинской военной иерархии. И это облегчает нам решение проблемы. Пусть будет больше грызунов, пусть Зеленский расстреляет десятки офицеров СБУ. Это показывает, что наступает кризис, и это поможет нам быстрее достичь победы”, — подытожил эксперт.