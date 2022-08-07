Применение Украиной танков "Оплот" показывает, что дела у ВСУ совсем плохи

Первая волна боёв с участием танков ВСУ завершилась в апреле.

Об этом сообщает военный эксперт Михаил Ходорёнок.

"Пострелять и поездить получилось, но затем в дело вмешались обстоятельства. Оказалось, что танкам нужен ремонт, топливо и обслуживание. Ничего из этого машинам оперативно предоставить не смогли", — пишет аналитик в своём аккаунте мессенджера.

Он отметил, что вторая волна прошла в районе Северодонецка и Лисичанска. Там танкисты ВСУ встретились с БМПТ "Терминатор". Тут же выяснилось, что все "танковые представления" на Украине застряли в 70-х гг. прошлого столетия.

"Особенно показательным стал эпизод с так называемой "ночной охотой". Тогда "Терминаторы" за ночь выжгли примерно двадцать украинских Т-64Б/БВ при поддержке российских Т-72Б3 и Т-90М", — подчеркнул обозреватель.

По его словам, чисто технически "Оплот" ушёл далеко от танков Т-64, но недалеко от советского Т-80У/УД, взятого за основу "супертанка будущего". Однако в ВСУ осталось лишь две таких машины.

"То, что заначку с "Оплотами" распотрошили в самый неподходящий момент, говорит, минимум, о двух важных проблемах украинского ОПК: отсутствии серийного производства и дефиците технологий для современной войны", — особо отметил Ходорёнок.

Он заявил, что две "машины из прошлого" не повлияют на исход СВО, а их применение — сугубо выставочное.

"Если повезёт, "Оплоты" окажутся в парке "Патриот" в Кубинке, чтобы у всех была возможность посмотреть, чем и как ВСУ пытались отбиваться в последние дни своего существования", — подытожил эксперт.

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